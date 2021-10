Lazio, si lavora al rinnovo di Strakosha. Ma la tentazione Kepa...

La Lazio continua a monitorare la situazione Kepa, nonostante il rinnovo di Strakosha che appare imminente

Come riferito da Radiosei, la Lazio sta cercando di fare chiarezza sul reparto portieri della prossima stagione. Reina, in caso di qualificazione all’Europa League, prolungherà automaticamente il proprio contratto, mentre per Strakosha si parla già da tempo di rinnovo.

Nonostante ciò, la società biancoceleste continua a tenere d’occhio la situazione di Kepa, che al Chelsea ha perso il posto da titolare. L’ostacolo più grande, però, sono i 4 milioni di ingaggio che lo spagnolo percepisce a Londra.