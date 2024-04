Mercato Lazio, decisa la strategia a centrocampo: richiesta di Tudor, vuole loro due

Mercato Lazio, decisa la strategia per quanto riguarda il centrocampo: Tudor ha chiesto due rinforzi, spuntano i nomi

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio sta entrando nel vivo tanto da aver deciso le strategie per il centrocampo e in particolare per quanto riguarda la trequarti offensiva.

Con l’addio quasi certo di Pedro e quello in bilico di Luis Alberto, serviranno due innesti: i nomi fatti da Tudor sono quelli di Barak della Fiorentina e di Cambiaghi dell’Atalanta ora in prestito all’Empoli. Dalla Salernitana è stato offerto Tchaouna. Decisione finale ad inizio maggio dopo il vertice tra il croato e Fabiani.