Mercato Lazio, Sarri non convinto: aveva chiesto a Lotito un preciso investimento. La ricostruzione

Mercato Lazio, Sarri non convinto da Isaksen e Castellanos: il tecnico aveva chiesto a Lotito di fare l’investimento su un altro calciatore

Spunta un importante retroscena legato al calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, in estate Maurizio Sarri non era particolarmente convinto degli arrivi di Isaksen e di Castellanos, costati a Lotito 35 milioni di euro complessivi.

Il tecnico toscano aveva consigliato al patron di dirottare la cifra su un solo calciatore ma più pronto: Domenico Berardi. Secco no del presidente.