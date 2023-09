Mercato Lazio, il retroscena: Sarri in attacco voleva il suo pupillo

Mercato Lazio, spunta il retroscena per quanto riguarda l’attacco: Maurizio Sarri voleva Milik e non Castellanos

Nell’inizio di stagione della Lazio risulta essere abbastanza enigmatica anche la gestione di Castellanos. Arrivato in estate per 19 milioni di euro complessivi per occupare il ruolo di vice Immobile, l’attaccante ha visto pochissimo il campo fino a questo momento nonostante un periodo non brillantissimo di Immobile e i tanti impegni ravvicinati.

Come riportato dal Corriere dello Sport, che svela un interessante retroscena sul calciomercato Lazio, il tutto potrebbe essere ricondotto al fatto che Sarri in estate aveva chiesto Arek Milik, suo pupillo da sempre, poi tornato alla Juve.