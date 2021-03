Mercato Lazio, Raúl Moro in prestito alla Salernitana? L’indiscrezione

Raúl Moro, il gioiellino che incanta la Lazio Primavera, potrebbe andare in prestito per fare esperienza: alle porte c’è la Salernitana

Raúl Moro potrebbe presto mettersi in mostra anche con i più «grandi». L’ultimo scenario di mercato, approfondito dalla testata TuttoSalernitana.com, vedrebbe il gioiellino spagnolo della Lazio Primavera sbarcare in prestito proprio ai granata per la prossima stagione.

L’intenzione del club biancoceleste sarebbe quello di cedere temporaneamente il giocatore per dargli la possibilità di maturare esperienza durante la stagione che verrà, possibilmente in un top club di Serie B. La Salernitana sarebbe in pole, ma non è da escludere nulla, visto che la Lazio non chiuderebbe le porte ad altre squadre pronte a dare garanzia di minutaggio per il classe 2002.