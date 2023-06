Mercato Lazio, Piscedda: «Paredes? Io lo preferisco a Torreira» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato dai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio, Massimo Piscedda, ha commentato il recente interessamento dei biancocelesti per Paredes.

LE PAROLE- Su Paredes dico che è un giocatore che fa guadagnare tutte le componenti nel momento in cui viene ceduto, dagli agenti ai club. Ha uno stipendio altissimo e non gioca molto, anche se è un centrocampista di livello internazionale. Devo dire che a me lui piace, a differenza di Torreira. I giocatori che giocano corto e non verticalizzano mai non mi piacciono, lo dico dai tempi di Biglia alla Lazio. Certamente, però, sarebbe l’ideale per il modo di giocare di Sarri. Poi dipende da che tipo di centrocampo hai, dalle caratteristiche degli altri calciatori che completano la mediana. Sono due registi diversi