Mercato Lazio, ultimo tentativo per Pellegrini. Ecco la situazione

Mercato Lazio, ultimo tentativo per Pellegrini: Raiola a Formello. Si cerca un ultimo tentativo per arrivare al terzino in prestito dalla Juve

Ci sarebbero colloqui in corso tra Raiola e la Lazio per Luca Pellegrini. Mancano sempre meno ore alla chiusura del mercato di gennaio, e ci sarebbero gli ultimi tentativi per fare arrivare il terzino dell’Eintracht Francoforte alla Lazio.

La trattativa non risulta semplice per le ormai note situazioni legate all’indice di liquidità della società capitolina.