Mercato Lazio, Parisi sempre più lontano dalla Capitale: i dubbi di Pioli frenano l’affare con la Fiorentina

Mercato Lazio, si blocca la trattativa sull’esterno sinistro mentre la Fiorentina conferma Parisi nella propria rosa

La situazione in casa Fiorentina riguardo ai terzini continua a essere un punto di riflessione importante per la squadra di Stefano Pioli. In particolare, l’attenzione si concentra su Fabiano Parisi, che attualmente è la riserva di Robin Gosens sulla fascia sinistra.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, a inizio estate si era manifestato un interesse concreto da parte della Lazio per Parisi. La società biancoceleste aveva infatti fatto una richiesta per il giocatore, che sembrava potesse concretizzarsi senza troppi problemi. Tuttavia, il mercato in entrata della Lazio si è poi bloccato, frenando così la trattativa e bloccando di fatto il possibile trasferimento.

L’ex difensore dell’Empoli sembra attualmente non rientrare del tutto nel progetto tecnico di Pioli, che gli preferisce il titolare Gosens. Nonostante questo, la dirigenza viola ha deciso di confermare Parisi in rosa, almeno per il momento, lasciando aperto un futuro eventuale trasferimento solo in seguito.

Nel frattempo, un altro giovane terzino, Fortini, è pronto a lasciare temporaneamente la squadra tramite un prestito. Il ragazzo ha infatti ricevuto molte richieste sia da club italiani che esteri, mostrando un interesse rilevante per il suo talento e la sua crescita futura.

In sostanza, il mercato della Lazio ha subito una battuta d’arresto riguardo al rinforzo sulla fascia sinistra, con la mancata acquisizione di Parisi che potrebbe influenzare le strategie della società biancoceleste per la seconda parte di questa sessione estiva. La Fiorentina, invece, mantiene al momento il controllo su un giocatore che potrebbe comunque essere una pedina importante in futuro, sia per la rosa di Pioli che per eventuali mosse di mercato.

Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, anche se per ora Parisi resta a Firenze e la Lazio dovrà valutare altre opzioni per completare il reparto difensivo.