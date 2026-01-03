Mercato Lazio, accelerata su Fabbian, proseguono i contatti con il Bologna per chiudere l’operazione

Mercato Lazio, la pista Fabbian è sempre più calda: si tratta con il Bologna per sbloccare l’affare, le ultimissime

Anno nuovo, ma le stesse piste di mercato. Il blocco estivo ha costretto la Lazio a rinviare tutti gli obiettivi a gennaio, mese in cui il club può finalmente muoversi senza restrizioni. Tra i nomi tornati con forza sul tavolo c’è soprattutto quello di Giovanni Fabbian del Bologna, seguito ormai da quasi un anno.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra Lazio e Bologna sono costanti: l’interesse dei biancocelesti è concreto e i rapporti tra le società restano ottimi. Al momento non è stata ancora formulata un’offerta ufficiale, ma sviluppi sono attesi dopo la prossima giornata di campionato.

Fabbian è un profilo che convince tutti a Formello, da Sarri alla dirigenza. La sua giovane età e lo status di under 23 italiano lo rendono un investimento sostenibile, senza impatto sull’indicatore del costo del lavoro allargato. È in cima alla lista per il ruolo di mezzala, insieme a Loftus‑Cheek del Milan.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

