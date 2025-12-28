Mercato Lazio, è iniziato il casting per la nuova mezzala biancoceleste! Spunta un nome a sorpresa

Mercato Lazio, si apre il dossier mezzala: la società valuta diversi profili e spunta un nome sorprendente

L’apertura del calciomercato invernale si avvicina e la Lazio sta lavorando in silenzio per mettere a disposizione di Sarri i rinforzi richiesti. La linea guida è chiara: intervenire solo con giocatori realmente funzionali al progetto. Se i profili proposti non convincono il tecnico, meglio evitare modifiche e proseguire con la rosa attuale.

Il reparto che necessita maggiormente di un innesto è il centrocampo. Sarri vuole una nuova mezzala e la società sta valutando il ritorno su un vecchio obiettivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i nomi monitorati c’è anche quello di Cesare Casadei, oggi al Torino. Le difficoltà nel raggiungere profili come Fabbian e Loftus-Cheek rendono il classe 2003 una pista concreta.

Casadei, lo scorso anno, fu al centro di una lunga telenovela di mercato: alla fine lasciò il Chelsea per trasferirsi al Torino, mentre la Lazio virò su Belahyane. Resta da capire se questa sessione possa essere quella giusta per vederlo finalmente in biancoceleste, ma al momento è ancora presto per certezze.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

