Mercato Lazio, nelle prossime ore nuovo summit con Romagnoli

Mercato Lazio, dopo il vertice con Sarri prevista un’accelerazione sul fronte Romagnoli: Lotito vuole regalarlo al tecnico toscano

Dalle parole ai fatti. A tre giorni dal vertice di Formello tra Sarri, Lotito e Tare, la Lazio è pronta ad accelerare sul mercato e in particolare per quanto riguarda Alessio Romagnoli. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il patron biancoceleste vuole regalare il centrale classe ’95 a Sarri, un primo importante tassello per avviare la rivoluzione estiva.

Romagnoli dal canto suo, da sempre tifoso laziale, ha espresso pieno gradimento per la destinazione tanto da interrompere le trattative di rinnovo con il Milan che gli offriva un ingaggio al ribasso rispetto ai circa 6 milioni che percepisce attualmente. Ovviamente anche con la Lazio gli emolumenti dovrebbero essere rivisti al ribasso ma il centrale, che deve anche recuperare la Nazionale dalla quale è assente da 3 anni, è entrato nell’ottica di idee di fare un passo indietro sul piano economico.

Un summit è quindi previsto nelle prossime ore per cercare di arrivare ad un accordo di massima. Solo in caso di fumata nera definitiva Romagnoli vaglierebbe le alternative: ripensarci e rinnovare con il Milan, prendere in considerazione qualche pista estera o attendere segnali concreti dalla suggestione Juve.