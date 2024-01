Mercato Lazio, scatto in avanti nel duello col Napoli a centrocampo: le ultime sulla trattativa per il tedesco

La Lazio non vuole farsi distrarre dai festeggiamenti per il derby, e mette le sue attenzioni nel mercato per cercare di migliorarsi ancora. I biancocelesti sembrano guardare a centrocampo per accontentare Sarri in questa finestra di gennaio. L’obiettivo dovrebbe portare il nome di Florian Neuhaus.

Il calciatore del Borussia Monchengladbach sembra piacere anche al Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio però, la Lazio sarebbe in vantaggio. Fabiani intensifica i contatti, e starebbe provando a trattare per il prestito con diritto di riscatto per assicurarsi il 10 dei Fohlen.