Mercato Lazio, Milinkovic verso la permanenza senza rinnovo: le ultime

Tutto fermo sul fronte Milinkovic: il serbo, ieri sorridente ad Auronzo, più vicino alla permanenza senza rinnovo del contratto

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere ancora alla Lazio. Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero infatti, per il Sergente, ieri arrivato sorridente nel ritiro di Auronzo, mancano offerte concrete. Lotito non si smuove dalla richiesta di almeno 65 milioni di euro e lo stesso centrocampista ha deciso ora di accettare solo offerte da top club che giocheranno la Champions.

Unica eccezione potrebbe essere fatta per l’Arsenal, da mesi in pressing ma senza avvicinarsi alle richieste della Lazio. Per questo, pur senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e con la ferma intenzione di non rinnovarlo, la permanenza resta l’ipotesi più probabile.