Mercato Lazio, spunta il nome di Mata: la situazione

Juan Mata sembra essere l’ultimo nome finito in orbita Lazio: ecco qual è la situazione e quali sono le ultime sulla possibile trattativa

Un profilo di esperienza internazionale e un colpo che può essere definito alla Klose. Questa sembrerebbe essere l’idea in casa Lazio per la prossima sessione di mercato, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione in Champions. Dopo la beffa David Silva, il nome ora sembrerebbe essere quello di Juan Mata.

SITUAZIONE – Il suo contratto andrà in scadenza e, come rivelato da La Repubblica, e il suo ingaggio al Manchester United. dove sta trovando poco spazio, è di 8 milioni. Comunque la società biancoceleste ci starebbe lavorando. La Lazio si sarebbe informata e potrebbe proporre un biennale con opzione per il terzo anno e un ingaggio da 4 milioni a stagione più bonus. Lo spagnolo però ne chiederebbe 5. Ci sarà inevitabilmente da trattare con il papà manager, ma l’idea sarebbe comunque concreta. La sensazione è che l’assalto decisivo dovrà essere sferrato il prima possibile. vista la nutrita concorrenza.