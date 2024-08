Mercato Lazio, Lotito SCIPPA il top club! Due OBIETTIVI nel mirino, da battere la concorrenza di... ULTIMISSIME

Mercato Lazio, Lotito pronto ad approfittare degli esuberi del Marsiglia: nel mirino Mbemba e Gigot. C’è la concorrenza del Torino

Intervenuto sul proprio profilo di X, Gianluigi Longari, noto giornalista esperto di mercato, ha dato un’importante informazione sul calciomercato Lazio:

#OM in uscita due difensori: #Mbemba e #Gigot. Per loro ci sono possibilità in serie A, con #Lazio e #Torino che valutano la situazione. — Gianluigi Longari (@Glongari) August 27, 2024

