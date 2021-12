Mercato Lazio, Lotito pronto ad accontentare Sarri a gennaio: i dettagli

Mercato Lazio, Lotito ha promesso a Sarri di intervenire in entrata nel mercato di gennaio: un terzino e un attaccante gli obiettivi

Patti chiari, amicizia lunga. Potrebbe essere tranquillamente questo lo slogan del rapporto tra Sarri e Lotito. Il tecnico ha ribadito al presidente di aspettarsi almeno due rinforzi a gennaio e il patron biancoceleste, sempre con la massima attenzione ai conti e all’indice di liquidità, è pronto ad accontentarlo.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, gli obiettivi principali sono un terzino sinistro e un vice Immobile. Se per il primo non ci sono ancora nomi concreti sul tavolo, con Tare che continua a scandagliare il mercato, per l’attaccante il nome cerchiato in rosso è sempre quello di Botheim. Il norvegese, il cui contratto scade il prossimo dicembre, oggi potrebbe vincere il campionato con il Bodo e salutare. Si era pensato anche a Caputo ma l’esperto attaccante, prima di trasferirsi alla Sampdoria, ha giocato due partite con il Sassuolo. Sarebbe dunque il terzo trasferimento, il regolamento lo vieta. Decisivo comunque sarà il mercato in uscita: Muriqi, Escalante, Vavro, Jony, Durmisi e Lukaku, oltre a Kamenovic, sono pronti a liberare lo spazio necessario ai nuovi innesti. Il Comandante è impaziente di modellare la sua creatura.