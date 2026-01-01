Mercato Lazio, quel colpo è sempre più vicino: ecco cosa manca per il suo arrivo a Formello

Mercato Lazio, ci siamo quasi: tutti i dettagli su cosa blocca ancora l’arrivo dell’ex capitano del Napoli. Le ultime

Lorenzo Insigne continua a restare in attesa della Lazio. L’ex capitano del Napoli, forte di una promessa ricevuta da Maurizio Sarri, ha passato mezza stagione a rifiutare ogni offerta – anche dalla Serie A – pur di tornare a lavorare con l’allenatore che più lo ha esaltato. Nelle ultime settimane il classe 1991 ha trovato un accordo con Claudio Lotito sia sull’ingaggio sia sulla durata del contratto. Per completare l’operazione manca però ancora l’ultimo passaggio: la chiamata definitiva che trasformerebbe l’intesa in un trasferimento ufficiale.

Secondo Il Messaggero, nonostante le pressioni del direttore sportivo Fabiani, che continua a spingere per Daniel Maldini come alternativa, la scelta del club per rinforzare la fascia sinistra sarebbe ormai ricaduta proprio su Insigne. Il suo arrivo a Formello, tuttavia, non è previsto nei primissimi giorni di mercato. Sarri sarebbe felice di riabbracciare il suo ex pupillo, ma è consapevole che al momento non rappresenta una priorità assoluta.

Il tecnico toscano, infatti, vuole prima interventi in altri reparti: un rinforzo a centrocampo e soprattutto un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Castellanos. Solo una volta sistemate queste esigenze, Sarri intende mantenere la promessa fatta a Insigne e spalancargli le porte di Formello. Sempre secondo il quotidiano, il Comandante non avrebbe alcuna intenzione di anticipare i tempi, evitando di bruciarsi troppo presto quello che considera il suo jolly.

