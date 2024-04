Mercato Lazio, l’Inter preme per Immobile: due gli aspetti sul tavolo. La situazione

Mercato Lazio, l’Inter continua a premere per Ciro Immobile: sono due gli aspetti presenti sul tavolo. I dettagli

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è uno dei pensieri di Simone Inzaghi in ottica calciomercato Inter. I due hanno già lavorato insieme ai tempi della Lazio, un fattore che va a favore all’attuale capitano biancoceleste. Ma non è solo questo il motivo per cui l’operazione potrebbe andare a buon fine.

Come riportato da Fichajes.net, il tecnico piacentino considera l’attaccante un giocatore in linea con lo schema di gioco nerazzurro. Proprio per questo motivo l’ex Juventus potrebbe avere un ampio spazio nel corso della stagione, considerati anche i numerosi impegni.