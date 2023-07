Mercato Lazio, il piano di B di Lotito: tre nomi in caso di trattativa saltata per Marcos Leonardo

Mercato Lazio, ecco il piano di B di Lotito: i nomi se saltasse Marcos Leonardo, obiettivo n1 per l’attacco

Come riportato da Il Corriere dello Sport, rimane Marcos Leonardo l’obiettivo numero uno per la Lazio di Sarri, con il presidente Lotito che sta pensando anche a diversi piani b in caso di trattativa saltata.

Sul quotidiano si legge come siano in risalita le quotazioni di Zeki Amdouni, 22 anni, attaccante del Basilea: gli altri due nomi rimangono Antonio Sanabria del Torino (eventualmente con Cancellieri nell’affare) e Artem Dovbyk del Dnipro.