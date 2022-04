Mercato Lazio, il Manchester United fa sul serio per Milinkovic: i dettagli

Mercato Lazio, il Manchester United ha pronta un’offerta da 60 milioni per Milinkovic: Lotito resiste e ne chiede 80

Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande sacrificato in casa Lazio durante la prossima sessione di mercato estiva. Come riportato da Repubblica infatti, il Manchester United è pronto a fare sul serio per il Sergente mettendo sul piatto 60 milioni di euro per acquistarlo.

Lotito, che vista la scadenza al 2024 del contratto del centrocampista sa che la prossima sarà l’ultima occasione utile per cederlo a buon mercato, continua a chiederne 80. La probabile fumata bianca potrebbe essere trovata sui 70 milioni.