Mercato Lazio, il Chelsea apre al prestito di Emerson Palmieri

Mercato Lazio, novità sul fronte Emerson Palmieri: il Chelsea ha aperto al prestito con diritto di riscatto del terzino

Buone notizie sul fronte Emerson Palmieri per la Lazio. Come riferito da Il Messaggero infatti, nelle ultime ore il Chelsea avrebbe aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto, formula gradita a Lotito e Tare.

Tuttavia, ricorda il quotidiano, prima di provare l’affondo la Lazio dovrà mettere mano alle cessioni: in questo senso il primo indiziato resta Hysaj.