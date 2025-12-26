Mercato Lazio, caccia al terzino sinistro: oltre a Martin e Parisi torna il nome di Valeri

Mercato Lazio, corsa a più nomi per la fascia: Valeri torna un’opzione concreta. Tutti i nomi in lizza per quel posto

La Lazio potrebbe presto intervenire sulla fascia sinistra. Nuno Tavares sembra infatti destinato a lasciare la Capitale già a gennaio, complice il forte interesse dell’Al‑Ittihad di Conceição. Il club saudita sta spingendo per chiudere l’operazione, ma resta da trovare l’accordo definitivo con i biancocelesti.

Nel frattempo, la dirigenza laziale si sta muovendo per individuare un sostituto. Tra i nomi valutati figurano Martin del Genoa, Netz del Borussia Mönchengladbach e Parisi della Fiorentina. Secondo Sky Sport, però, a Formello sarebbe tornata d’attualità anche la candidatura di Emanuele Valeri, oggi al Parma.

Valeri, tifoso della Lazio e cresciuto nel vivaio biancoceleste, era già stato vicino al ritorno in passato, con un accordo a parametro zero poi sfumato. Ora il suo profilo è di nuovo sul tavolo di Lotito e Fabiani per rimpiazzare l’eventuale partenza di Tavares. Con il Parma ha collezionato 12 presenze in stagione, impreziosite da 3 assist in 862 minuti complessivi.

