Mercato Lazio, i “golden boy” hanno PREZZI altissimi: il punto sui 2005 VALUTATI da Fabiani e Lotito. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la lista dei baby 2005 valutati dalla Lazio è lunga, ma finora i nomi sono stati tutti smentiti. Vitor Roque è irraggiungibile, ha rifiutato di trasferirsi all’Al-Hilal il Barcellona non lo dà in prestito, lo vende.

Non l’ha potuto tesserare per il fair play finanziario. Antonio Nusa del Bruges non ha superato le visite mediche con il Brentford, è al centro di un giallo. Assane Diao del Betis costa 15-20 milioni di dollari, tra 13 e 18 milioni di euro. Per Fernandez-Pardo del Gent servono 15 milioni, ci sono dubbi sui tempi della sua maturazione. Wesley del Corinthians costa 18 milioni di euro. I golden boy hanno prezzi altissimi. Vedremo se ci saranno sviluppi nel corso del mercato.