 Mercato Lazio: Romagnoli e Gila, situazione in bilico! Cosa emerge sul futuro dei due difensori
Mercato Lazio, difesa in equilibrio precario: incerti i destini di Romagnoli e Gila. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

Oltre ai casi Basic e Marušić, in casa Lazio c’è un’altra situazione delicata da seguire: quella di Alessio Romagnoli. Il difensore, indicato da Sarri come uno dei pilastri del progetto tecnico, è sotto contratto fino al 2027 ma attende da tre anni un adeguamento economico che non è ancora arrivato.

Secondo il Corriere dello Sport, a inizio dicembre ci sono stati nuovi contatti, ma le distanze restano significative. Meno urgenti, invece, le posizioni degli altri giocatori in scadenza tra un anno e mezzo: Provedel, Patric, Cataldi, Cancellieri, Lazzari, Pellegrini e Mario Gila. Tra questi, solo Provedel ha già manifestato pubblicamente la volontà di restare a lungo a Roma.

La situazione più complessa riguarda proprio Patric: la sensazione è che non rinnoverà, con il rischio concreto di perderlo a parametro zero. Per evitare una partenza gratuita, l’unica strada sarebbe una cessione in estate. La Lazio, ora più che mai, ha bisogno di stabilità e di programmare il futuro: è il momento di affrontare il tema dei rinnovi.

