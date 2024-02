Futuro Pedro, fissato l’incontro per decidere il futuro dello spagnolo. ULTIMISSIME

Futuro Pedro, fissato l’incontro tra lo spagnolo e Claudio Lotito per decidere cosa fare in vista della prossima stagione

Come riporta Il Messaggero, un tema sempre aperto del calciomercato Lazio è quello relativo al futuro di Pedro. Lo spagnolo ha già raggiunto e ampiamente superato il tetto delle 25 presenze stagionali, condizione che gli ha permesso di rinnovare automaticamente il contratto fino al 30 giugno del 2025.

Tuttavia la permanenza a Formello non è scontata: il rendimento in quest’annata è stato finora condizionato da diversi alti e bassi e soprattutto l’esterno culla il desiderio di terminare la propria carriera in Spagna. I prossimi dunque potrebbero essere gli ultimi mesi di Pedro a Formello. La decisione verrà presa in un incontro con Lotito fissato per il mese di aprile: a quel punto si deciderà se rispettare l’accordo in essere oppure separarsi consensualmente.