Mercato Lazio, Ferrari: «Torreira? Con Sarri tornerebbe a giocare come qualche anno fa» Le parole dell’ex collaboratore del tecnico

Intervistato da Radiosei, l’ex collaboratore di Maurizio Sarri, Fabrizio Ferrari, ha parlato di Lucas Torreira, giocatore vicinissimo ad approdare alla Lazio.

LE PAROLE- Torreira è un giocatore che è molto cresciuto con Giampaolo, un tecnico che ha idee molto simili a quelle di Sarri. Tornerebbe a giocare in una maniera molto simile a qualche anno fa. Nella Fiorentina era quello che andava a pressare il vertice basso avversario, quello opposto alla sua posizione. E’ un giocatore molto bravo in fase di non possesso a chiudere le traiettorie, poi poi spingersi in area avversaria. Non ha le geometrie di Jorginho, ma può crescere ulteriormente da quel punto di vista