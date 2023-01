Mercato Lazio, Escalante va al Cadice, il centrocampista della Cremonese in prestito dalla Lazio andrà nel club spagnolo

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com Escalante andrà al Cadice, l’operazione sarà chiusa nelle prossime ore.

Niente Valladolid per il centrocampista argentino che offriva per lui un prestito con diritto di riscatto mentre il Cadice ha optato per un prestito con obbligo di riscatto.