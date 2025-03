Mercato Lazio, aumenta la concorrenza per Durosinmi

Condividi via email

Il nome di Durosinmi continua a tenere vivo il mercato della Lazio, anche se nelle ultime ore la concorrenza sarebbe aumentata

In casa Lazio continuano a tenere banco le situazioni legate al mercato, con il nome di Durosinmi che rimane tra i principali obiettivi della società biancoceleste. Il costo del cartellino dell’attaccante del Viktoria Plzen si aggira attorno ai 10 milioni di euro e la società capitolina sembra intenzionata a fare sul serio.

Così come lo sembra anche il Besiktas, che stando a quanto riportato dal portale turco Fanatik, si sarebbe mosso in queste ultime ore verso questa direzione, per capire la reale entità della situazione.