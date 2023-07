Mercato Lazio, Dominguez: «Futuro a Bologna? Per adesso..» Le parole del centrocampista, accostato alla Lazio

Da tempo pallino di mercato della Lazio, Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, ha parlato nella conferenza stampa pre ritiro del suo futuro.

LE PAROLE- Sicuramente per ambizione personale potrebbe essere una squadre che gioca le Coppe Internazionali. Io qua a Bologna mi trovo benissimo, l’anno scorso siamo andati vicinissimo a giocare anche noi una Coppa, ma qui sto bene così come la mia famiglia. Io non so niente di questi rumors. Ho la testa qui a Bologna, ho un altro anno di contratto e mi alleno per fare bene nella prossima stagione. Rinnovo? La predisposizione c’è tutta. Non so come andrà avanti la trattativa, l’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c’era differenza tra richiesta e offerta della società. Al momento però io penso solo ad allenarmi, per il resto ci sono i procuratori