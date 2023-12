Mercato Lazio, Pedullà svela: «In estate sondaggio di Fabiani per quel talento!»

Mercato Lazio, Alfredo Pedullà ha svelato un importante retroscena legato a Ngonge: importante sondaggio di Fabiani in estate

Dalle colonne del sito ufficiale di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha svelato un importante retroscena sul calciomercato Lazio:

«Converrebbe memorizzare il numero di targa anche di Cyril Ngonge all’interno di una crescita esponenziale del classe 2000 che a Verona sta facendo pentole e coperchi. Ngonge aveva qualche colpo importante, adesso ha trovato la continuità. La scorsa estate poteva essere preso per 10 milioni circa, ci avevano pensato concretamente il Sassuolo (in caso di partenza di Berardi) e il Bologna dopo in sondaggio della Lazio. Adesso l’asticella si è alzata, la valutazione è raddoppiata e può essere un‘occasione per chi, come la Fiorentina, cerca quel tipo di profilo. Il Verona spera di tenerlo a gennaio (magari sacrificando Hien) e a quel punto, se il rendimento fosse questo, il prezzo potrebbe lievitare ulteriormente e i pretendenti arrivare anche dall’estero, compresa la Premier».