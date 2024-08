Mercato Lazio, l’ESUBERO vede l’USCITA di Formello! Tre squadre su di lui, TUTTI I dettagli

Mercato Lazio, Cancellieri potrebbe presto lasciare Formello nel corso dei prossimi giorni: tre squadre su di lui

Gianluca Di Marzio ha fornito questo aggiornamento su Cancellieri, esubero in uscita dal calciomercato Lazio:

PAROLE – «Continua a esserci l’interesse di diverse squadre per Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 della Lazio. Sul giocatore ci sono squadre di Serie A, come Parma e Monza, ma anche straniere, come il Rennes. L’attaccante è rientrato in biancoceleste dopo il prestito all’Empoli. Alla Lazio però potrebbe essere solo di passaggio dato l’interesse di diverse squadre su di lui».