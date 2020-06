Mercato Lazio, dalla Spagna sicuri: Lazio su Borrè

Secondo Don Balon, La Lazio avrebbe messo gli occhi su Rafael Santos Borrè. L’attaccante gioca nel River Plate

Dalla Spagna si rincorrono voci che vogliono l’attaccante classe ’95 essere nella lista della spesa del Ds biancoceleste, Igli Tare. Borrè milita in Argentina tra le fila del River Plate dopo aver assaggiato l’europa dal 2015 al 2017 con la maglia di Atletico Madrid prima e poi in prestito al Villareal. L’attaccante colombiano in Argentina ha ritrovato continuità e buone prestazioni, per questo su di lui si (ri)prospetta una nuova possibilità in europa.

Secondo Don Balon, oltre alla Lazio il giocatore interessa anche ad Atalanta, Udinese e Sampdoria. Inoltre il classe ’95 piace anche in Francia e Spagna.