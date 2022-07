Mercato Lazio, contatti con l’Empoli per Vicario: si cerca la chiusura

Mercato Lazio, Lotito e Tare in contatto con l’Empoli per cercare di chiudere l’arrivo di Guglielmo Vicario

La Lazio ha fatto la sua scelta per la porta. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, Lotito e Tare sono in questi minuti in contatto con l’Empoli per cercare di chiudere l’operazione Vicario.

Il portiere, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari, sembra dunque aver superato Carnesecchi in volata: novità sono attese nelle prossime ore.