Gudmundsson Lazio, aumenta la concorrenza: la Juve può giocarsi una carta a sorpresa

Gudmundsson-Lazio, aumenta la concorrenza per l’esterno del Genoa che piace a Sarri: Juve in forte pressing

Come riferito da Tuttosport, in estate la Juve tornerà con forza sul profilo di Gudmundsson, seguito anche dal calciomercato Lazio, attaccante islandese che al Genoa in questa stagione sta stupendo tutti in positivo.

Diversi i club sulle tracce del giocatore, ma da Torino hanno una contropartita da potersi giocare: Enzo Barrenechea. L’argentino tornerà dal prestito al Frosinone, ma potrebbe essere girato ai liguri in cambio dell’abbassamento della cifra richiesta per Gudmundsson (ora tra i 30 e i 35 milioni).