Mercato Lazio, aperta la caccia al vice Immobile: spunta un bomber dalla Serie B

Mercato Lazio, Tare è sempre alla ricerca di un vice Immobile: dopo Caputo il nome nuovo è quello di Cheddira del Bari

Prosegue in casa Lazio la ricerca di un vice Immobile già per il prossimo mercato di gennaio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oltre al nome di Ciccio Caputo della Sampdoria, nelle ultime ore è spuntato quello del bomber marocchino del Bari, Walid Cheddira.

In 15 presente stagionali tra campionato e Coppa Italia ha messo a segno 14 gol e 5 assist. Ora, convocato dal Marocco, avrà l’opportunità di mettersi in mostra in Qatar. Tare è pronto ad affondare il colpo.