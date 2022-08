Mercato Lazio, Acerbi spinge per la cessione: le ultime

Mercato Lazio, il futuro di Acerbi resta un rebus: il centrale preme per la cessione. Inter o Juve nei desideri dell’ex Sassuolo

A poco più di due settimane dalla fine del mercato, in casa Lazio resta aperta la questione relativa al futuro di Francesco Acerbi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale, ormai in rottura prolungata con l’ambiente, spinge per la cessione.

Declinata l’offerta del Monza, l’ex Sassuolo spera in una chiamata da Juve e soprattutto Inter. Simone Inzaghi ha fatto il suo nome a Marotta: l’operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito. Il tempo stringe: per Acerbi è arrivato il momento di decidere il proprio futuro.