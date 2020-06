Mercato, il passaggio di Vieri dalla Lazio all’Inter è ancora il più costoso di sempre

Mercato, il passaggio di Bobo Vieri dalla Lazio all’Inter è ancora oggi il più costoso di sempre per un attaccante italiano

Sono passati più di vent’anni da quando Massimo Moratti bussò alle porte di Cragnotti per chiedere di Cristian Vieri. All’epoca l’attaccante era reduce da una strepitosa stagione in biancoceleste ma l’offerta dei neroazzurri fu altissima e alla fine la cessione andò in porto.

Come riporta Transfermarkt quel passaggio, costato 46,7 milioni, è ancora oggi il più costoso per un attaccante di Serie A. Nessuno infatti è mai riuscito a superare quella cifra. Al secondo posto c’è la cessione di Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni e al terzo il passaggio di Pippo Inzaghi dalla Juventus al Milan per 36,2 milioni.