Mercato, Alessandro Rossi alla Viterbese

Prima esperienza in C per Alessandro Rossi, accasatosi alla Viterbese. Arriva il comunicato ufficiale del club.

La Viterbese ha ingaggiato Alessandro Rossi, che raggiungerà nel ritiro di Cascia i nuovi compagni. Dopo una stagione negativa con la Juve Stabia (due assist e una sola rete in 23 presenze), una nuova avventura per l’ex primavera della Lazio. Ecco il comunicato.

Viterbo, 19 agosto 2020 – La U.S. Viterbese 1908 comunica che in data odierna sono stati programmati i tamponi per il calciatore Alessandro Rossi. L’attaccante di proprietà della S.S.Lazio raggiungerà i suoi nuovi compagni, presso il ritiro di Cascia, non appena saranno completati i protocolli sanitari previsti.