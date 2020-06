Mendieta: «La Lazio se la giocherà fino alla fine per lo scudetto»

Mendieta, le parole dell’ex calciatore della Lazio in merito alla corsa scudetto e anche alla stagione di Immobile e Luis Alberto

Verrà ricordato per sempre nella storia della Lazio come l’acquisto più costoso di sempre. Gaizka Mendieta ha rilasciato un’intervista su Leggo in cui ha detto la sua in merito alla corsa scudetto della squadra di Inzaghi.

«La Lazio se la giocherà fino alla fine per lo scudetto, ha fatto una stagione incredibile. La squadra ripartirà con la stessa voglia e determinazione che aveva prima dello stop del campionato. La Juventus è forte, l’Inter è un po’ staccata, personalmente spero che possa vincere la Lazio. Luis Alberto sta facendo cose incredibili, adattarsi al calcio italiano non è mai semplice. La Lazio è stata brava ad aspettarlo e a trovargli il suo posto in mezzo al campo. Immobile è un bomber con i fiocchi, fa la differenza».