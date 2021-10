Mendieta: «Lazio? L’esordio fu fantastico»

Durante un intervista per Copa 90 l’ex giocatore ha ricordato la sua esperienza in biancoceleste. Ecco le sue parole

Durante un intervista per Copa 90 l’ex giocatore Mendieta ha ricordato la sua esperienza in biancoceleste. Ecco le sue parole:

«Ricordo ancora la mia prima partita in casa con la Lazio. C’era uno striscione lungo tutta la Curva Nord dove venivo paragonato a un guerriero con un cavallo… incredibile. Il derby perso 5-1? Ricordo che i tifosi vennero al centro sportivo, sono entrati nello spogliatoio e hanno fatto un discorso giocatore per giocatore, come una professoressa fa con i propri alunni. Anche all’allenatore Zaccheroni. In quell’occasione anche Simeone ebbe paura».