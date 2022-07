Meluso: «Mondiale? Le società dovranno trovare misure adeguate»

Il d.s. italiano Meluso ha parlato della crisi economica del calcio italiano e del problema riguardante il Mondiale a campionato in corso

Mauro Meluso, ex calciatore biancoceleste che adesso ricopre il ruolo di direttore sportivo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della crisi economica del calcio italiano del problema riguardante il Mondiale a campionato in corso.

LE PAROLE – «Ogni squadra ha le sue esigenze tecniche ed economiche, bisogna trovare l’equilibrio. La pandemia ha creato un buco nei ricavi importanti e da lì molte squadre stanno lavorando per colmarlo. In Italia però il problema è un po’ più grave rispetto a quello che stanno affrontando le altre nazioni. Basti pensare che l’Inter ha preso Lukaku in prestito, non certo a titolo definitivo. Poi di certo resta un’ottima operazione per il nostro campionato, che inizierebbe a ritrovare talenti e fascino. La partenza anticipata della Serie A inciderà il giusto. Piuttosto inciderà la pausa di 50 giorni per il Mondiale, è una cosa nuova. Le società dovranno studiare delle contromisure appropriate per tenere i calciatori sul pezzo mentalmente e fisicamente».