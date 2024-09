Mellone sulla Lazio: «La vittoria di ieri sera è IMPORTANTE ma serve testare la squadra contro le squadre SUPERIORI»

Mellone, il giornalista si esprime sulla gara di ieri sera contro il Verona da parte della Lazio e rilascia queste considerazioni

Alla luce della vittoria importante della Lazio contro il Verona, ha parlato Mellone il quale a Radiosei rilascia queste considerazioni sulla prestazione dei biancocelesti

PAROLE – Il Verona non è una squadra cuscinetto, la vittoria è stata bella e importante. Ieri nel primo tempo e in parte del secondo ci siamo molto divertiti, in campo c’era una grande energia. Possiamo sostenere che quella di ieri è stata una Lazio ‘testosteronica’. Dopodiché’ serve il riscontro con squadre più importanti. Adesso dobbiamo vedere cosa farà in trasferte contro squadre superiori, compreso la Fiorentina che può essere considerata una nostra potenziale diretta concorrente per l’Europa League. Tutti quanti siamo cascati nell’incantesimo dell’abbassamento della soglia di ambizione. L’abbiamo già interiorizzato, tanto che saremmo tutti felici se la Lazio dovesse alla fine piazzarsi al sesto posto