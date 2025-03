Mellone, le parole del giornalista in vista di domenica

Mellone, il giornalista rilascia alcune considerazioni alla luce della partita con l’Udinese e in prossimità della trasferta in Emilia

Ai microfoni di Radiosei alla luce del pari di lunedì sera della Lazio con l’Udinese, ha parlato Mellone il quale si esprime sulla partita, sulla situazione dei biancocelesti in prossimità anche delle partite con il Plzen e il Bologna domenica prima della sosta

PAROLE – Noslin è un grande punto interrogativo. Involuzione di Dia da qualche settimana, gare impalpabili le sue. Tchaouna ha fatto solo un’accelerazione ieri. Noslin non dà mai la sensazione di essere uno che subentra per cambiare la partita. Quello che vedo, in generale, è una squadra vicino allo stremo. Il Bologna, che non ha le coppe, è in uno stato di grazia e la sfida di domenica è uno spartiacque. La Lazio dovrà reggere l’urto. Considerando poi che giovedì c’è anche l’Europa League. Europa League? Suggestione che contiene anche una percentuale di incubo. Per giovedì non sono pessimista e credo che una Lazio discreta possa anche passare il prossimo turno