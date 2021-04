Meitè: «Lazio Milan? Non siamo andati a Roma con lo spirito giusto»

Meitè racconta il finale di stagione del Milan: ecco le dichiarazioni del centrocampista arrivato a gennaio dal Torino

Souhaliho Meitè si racconta ai microfoni di Milan TV. Le sue parole.

LAZIO E SASSUOLO – «Col Sassuolo abbiamo iniziato bene, fatto un buon primo tempo, poi abbiamo commesso dei piccoli errori, però il calcio si gioca nei dettagli. Abbiamo perso quella gara e non siamo andati a Roma con lo spirito giusto. In settimana abbiamo lavorato sui dettagli e sullo spirito, per dare di più e fare attenzione ai dettagli».