Mckennie a Mediaset: «Vogliamo vincere anche stasera e non giocare per lo 0-0, il nostro obiettivo...»

Mckennie, il giocatore texano ha parlato nel pre gara di Lazio Juventus suonando la carica al club bianconero e mettendo in guardia la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre partita di Lazio Juve, Mckennie rilascia queste dichiarazioni che caricano la squadra di Allegri ma al tempo stesso mette in guardia la compagine di Tudor

MCKENNIE – «Vogliamo chiudere la stagione con un trofeo, siamo consapevoli che oggi ci giochiamo l’accesso alla finale. Atteggiamento? Ovviamente vogliamo vincere, non giocheremo per lo 0-0. Vogliamo vincere e convincere. Andare in finale potrebbe aiutarci a concludere bene la stagione, anche in campionato».