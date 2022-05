Mazzarri Cagliari, provvedimento di sospensione per il tecnico: i dettagli

La vicenda tra Mazzarri e il Cagliari può finire il tribunale: le ultime sul caso dell’ormai ex allenatore rossoblù

Non sarà una vicenda facile da risolvere quella tra il Cagliari e il suo ormai ex allenatore Walter Mazzarri, lasciatosi in pessimi modi con la società per quale si rischia addirittura di andare in tribunale.

Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti vicino alla presidenza, è in corso in questo momento un provvedimento di sospensione dall’incarico, che confermerebbe che non si tratta di un semplice e comune esonero ma di un vero e proprio licenziamento che porterà le due parti per vie legali.