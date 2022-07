Maximiano vuole integrarsi subito: il portiere a lezione di italiano

Il neo portiere della Lazio Maximiano sta seguendo delle lezioni di italiano per imparare la lingua il più in fretta possibile

Luis Maximiano è al momento il portiere titolare della Lazio, in attesa di capire chi sarà il numero 12 e come saranno gestite le gerarchie. Il portoghese arrivato dal Granada, però, vuole farsi trovare pronto e sta lavorando per integrarsi al meglio in squadra.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, Maximiano starebbe seguendo diverse lezioni per imparare la lingua. «Segue dei corsi tutorial su internet», hanno ammesso alcuni componenti dello staff biancoceleste. Studiare l’italiano per poter così dialogare nel miglior modo possibile con i suoi compagni, questo l’obiettivo del classe ’99.