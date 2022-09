Maximiano titolare contro il Feyenoord: il portoghese vuole ripartire da zero

Luis Maximiano avrà un’altra chance dopo la papera all’esordio: il portoghese sarà titolare in Europa League

Tra due giorni torna l’Europa League per la Lazio e Sarri avrà l’occasione per mettere in atto un turnover massiccio e mettere sotto esame per i nuovi arrivati, finora utilizzati col contagocce. Quella appena terminata è stata una sessione di mercato con grandi sforzi da parte di Lotito (oltre 50 milioni di euro investiti) e da partite come quella contro il Feyenoord passerà la valutazione su quanto speso.

In porta tornerà Luis Maximiano, prelevato per oltre 10 milioni dal Granada e già finito alle spalle di Provedel. Il portoghese scalpita per sfruttare la vetrina europea e cancellare lo scivolone dell’esordio contro il Bologna. Attese novità anche in difesa. Hysaj è pronto per far rifiatare uno tra Lazzari e Marusic. Tra i grandi assenti dell’inizio di stagione della Lazio c’è poi Casale. Il difensore non si è mai visto in campo con il tecnico che gli ha preferito Gila nel finale di gara contro la Samp al posto di Romagnoli (indiziato a riposare giovedì), ma nessuna bocciatura visto che l’ex Verona potrebbe debuttare contro gli olandesi.

In mediana Sarri sta pensando di far rifiatare Milinkovic (a un passo dalla 300esima presenza con la Lazio) e Cataldi, con Basic e Marcos Antonio che scalpitano per sostituirli. L’altro posto se lo contenderanno Luis Alberto e Vecino. In attacco Cancellieri potrebbe agire sulla destra concedendo un turno di riposo a Felipe Anderson.