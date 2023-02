Maximiano, retroscena: la Lazio rifiuta un’offerta all’ultimo giorno. Confermato il portoghese come portiere di “Coppa”

Come riportato da Il Corriere dello Sport Maximiano sarebbe stato confermato dalla società come portiere della Coppa Italia.

La Lazio ieri avrebbe pure ricevuto un’offerta dalla Premier per il portiere portoghese che ha però rifiutato. Il rifiuto della cessione del giocatore lo conferma come portiere della Coppa Italia, e probabilmente lo sarà anche nella Conference League. Mentre Provedel rimane intoccabile in campionato.