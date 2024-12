Maximiano Lazio, Pereira: «É stato sfortunato, quell'espulsione dopo 8 minuti...»

Maximiano Lazio, le parole dell’ex portiere Nelson Pereira: «In biancoceleste è stato molto sfortunato: quella espulsione al debutto con il Bologna…»

L’ex portiere portoghese Nélson Pereira, in una intervista all’agenzia di stampa portoghese Lusa ha parlato dell’ex portiere della Lazio Maximiano, che dopo la sua espulsione al debutto dopo pochi minuti contro il Bologna ha perso in seguito il posto da titolare a favore di Provedel ed è finito in panchina, lasciando poi a fine stagione per trasferirsi all’Almeria. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «C’è uno che potrebbe ancora raggiungere il livello atteso, ed è Luís Maximiano. Ha avuto la sfortuna di essere espulso all’ottavo minuto della sua prima partita alla Lazio. Questo ha avuto un impatto enorme sulla sua carriera, perché ha molta qualità e deve quasi ricominciare un intero processo che, fino al suo arrivo alla Lazio, stava andando abbastanza bene da permettergli di affermarsi nel campionato italiano. Purtroppo a volte un piccolo dettaglio fa la differenza e quell’espulsione l’ha fatta».